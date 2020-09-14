العمل: تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في مشروع قانون موازنة العام الحالي

2020/09/14 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاثنين، تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.

وقال الركابي في بيان مقتضب أصدرته الوزارة وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمَّ تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة 2020"، مبيناً أن "عددهم (57000) أسرة وابتداءً من 1-1-2020.

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