طقس العراق: مغادرة “غريبة” للحرارة من كل المحافظات في وقت واحد.. بهذا الموعد

2020/09/14 | 18:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية ، الاثنين 14 أيلول 2020، موعداً قريباً لإنخفاض درجات الحرارة بعموم انحاء البلاد بعد موجة حارة.

وقال العطية بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) إن ” سيحدث ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يوم غدٍ الثلاثاء ومن ثم الاربعاء، ليلا ..



ثم تعود للانخفاض يوم الخميس في وسط وجنوب مدينة البصرة “.

واضاف إن “هناك مؤشرات بأنخفاض،الحرارة واعتدال الاجواء قبل نهاية الاسبوع المقبل في كافة المدن”.

ويوم أمس ، نشر المتنبئ الجوي، واثق السلامي توقعاته بشأن الحالة الجوية للأيام المقبلة وموعد تراجع درجات الحرارة.

وكتب السلامي على صفحته في ’’فيسبوك’’، “انكسار متوقع لحرارة الأجواء مطلع الاسبوع المقبل، مع دخول كتلة باردة شبه قطبية”.

وبين ان “الانخفاض سيبدأ تدريجيا من اليوم الاحد، ويزداد خلال باقي ايام الأسبوع، ويتزامن ذلك مع الانقلاب الخريفي يوم 21 ايلول وبداية فصل الخريف فلكيا”.

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