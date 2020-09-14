إيران.. الوكالة الدولية ستفتش منشأة يشتبه أنها نووية

2020/09/14 | 18:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، في فيينا أن الموقع الإيراني الثاني الذي يشتبه في أنه منشأة نووية سيخضع للتفتيش "بعد أيام قليلة"، فيما ستتوافر نتائج تحليل العينات المأخوذة من الموقع الأول "في غضون شهرين او ثلاثة".

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