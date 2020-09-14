75 الف راتب جديد تخصص لـ”فئة معينة” ضمن موازنة 2020

2020/09/14 | 18:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الإجتماعية، عادل الركابي، الإثنين، تضمين رواتب 75 ألف اسرة جديدة من ذوي الإعاقة في موازنة 2020.وقال الركابي، في بيان مقتضب، إنه “تمَّ تضمين رواتب ذوي الإعاقة (الشمول الجديد) في موازنة ٢٠٢٠ وعددهم ٥٧٠٠٠ أسرة ابتداءً من ١-١-٢٠٢٠”.واقر مجلس الوزراء، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للعامة للعام الحالي، فيما أرسلها إلى مجلس النواب،وقال الناطق باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، في تغريدة له على منصة “تويتر”، ان “مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية،اقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية ٢٠٢٠، وإرسالها إلى مجلس النواب”.

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