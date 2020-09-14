التقييم الأول لحوكمة الهجرة : لا يزال العراق يواجه أنماط الهجرة المعقدة

2020/09/14 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..وجد تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة ان العراق في عام 2020، لا يزال يواجه أنماط الهجرة المعقدة.كجزء من جهود التعافي في مرحلة ما بعد الصراع، أي بعد هزيمة تنظيم داعش، هناك فرص نشطة لإحراز التقدم في إدارة الهجرة.واعتبارًا من عام 2019، تم تقييم سياسات الهجرة في العراق وفقًا لمؤشرات حوكمة […]

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