الأثر الوضعي التجريبي للوضعية المنطقية في منهجية المدرسة السلوكية (2)

2020/09/14 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد أبو النواعير دكتوراه في النظرية السياسية الوضعية المنطقية التجريبية : تعد الوضعية المنطقية استمرارا لمحاولة النزعة العلمية فرض هيمنتها وفرض منطق علمي محض، بأدواته ومناهجه وطرق تحليلية لبياناته وتأويلاته للمعطيات.وتميزت هذه الهيمنة بإقصاء كل ما لا يدخل في العالم التجريبي المختبري والمنطق الرياضي من حضيرة العلم، بل فرضت على كل العلوم الأخرى،وبالخصوص […]

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