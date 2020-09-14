كتلة نيابية تتهم الكاظمي بـ “الخضوع” للمحاصصة تماماً

2020/09/14 | 19:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالخضوع لمبدأ المحاصصة الحزبية في العراق خصوصا بعد سلسلة التعيينات الأخيرة.

وقال الخالدي لـ /المعلومـة/ إن “التعيينات الامنية والمدنية الاخيرة لمصطفى الكاظمي خضعت للمحاصصة والجهات المعنية بهذا الموضوع تعي ذلك تماما”.

وأضاف، أن “المحاصصة لم تخرج من الكاظمي وخضع لها بشكل واضح”، مبينا ان “التعيينات الاخيرة كانت متوقعة وقلناها من البداية الكاظمي لا زال محاصر حزبيا”.

واعتبر النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسير على نهج رؤساء الحكومات الذين سبقوه، مؤكدا وجود المحاصصة الحزبية في التعيينات الأمنية والمدنية الأخيرة.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، سلسلة تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الحكومية والهيئات الرسمية.



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