الإكثار من هذه الأطعمة يحرق الدهون ويزيد طاقة الجسم

2020/09/14 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

تعتمد معظم الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن على تناول كميات محددة من بعض الأطعمة والتوقف عن تناول أطعمة أخرى، وفي نفس الوقت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وفي حين أن هناك الكثير من الحميات الغذائية المعروفة، كشفت إحدى خبراء التغذية أن تناول المزيد من أطعمة معينة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن مع زيادة الطاقة التي يحصل عليها الجسم.

وقالت أخصائية التغذية إميلي رولاسون لصحيفة إكسبريس البريطانية “لا يوجد سلاح سري لفقدان الوزن، الأمر كله يتعلق بالاتساق وتحقيق التوازن الصحيح بين التغذية والتمارين الرياضية”.

ومن أجل تحقيق نظام غذائي متوازن، يلجأ الكثيرون إلى التوقف عن تناول مجموعات غذائية محدد، ومن المؤكد أن التخلص من الوجبات الخفيفة غير الصحية سيساعد في تقليص محيط الخصر.

ومع ذلك، أوضحت الخبيرة إميلي أن تناول المزيد من أطعمة محددة هو في الواقع المفتاح لفقدان الوزن، ويتوجب على الذين يرغبون بالتخلص من الوزن الزائد والشعور بمزيد من النشاط إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى وجباتهم الغذائية.

وعلقت إميلي قائلة “على الرغم من السمعة الطيبة لها، يعتقد خبراء الصحة الآن أن الألياف أكثر فائدة من مجرد تنظيم عملية الهضم، ووفقاً للإرشادات يجب أن يحصل البالغون على 30 غراماً من الألياف في اليوم.

وتشير أحدث الأبحاث إلى أن تناول ما يكفي من الألياف، يمكن أن يكون مفتاحاً لتقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مختلفة، بالإضافة إلى المساعدة على فقدان الدهون العنيدة.



ولا تساعد الألياف فقط في تحسين الصحة العامة للجسم، بل يمكن للطعام أيضاً تسريع نتائج فقدان الوزن.

وقد تساعد الألياف في التحكم بالوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، فضلاً عن المساعدة في إطعام البكتيريا الجيدة في أمعائك.

وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف نخالة القمح والأرز البني والمكسرات والبذور والحبوب، ويمكن أن يساعد الجمع بين هذه الأطعمة والكثير من البروتينات أيضاً على تقليل الدهون في الجسم.

وأوضحت إميلي أن البروتينات عنصر غذائي يحتاج الجسم للكثير منه، وهو سلاح سري عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.



والسبب الرئيسي لذلك هو الشعور بالشبع – مما يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والتوفو والمكسرات والبذور.



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