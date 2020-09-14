ملكة جمال لبنان تعلن شفاءها من كورونا

2020/09/14 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا زرق انها شفيت من فيروس كورونا عبر صور نشرتها على خاصية الستوريز في حسابها الخاص على انستغرام.ولفتت ساندرا إلى انها بدأت تتحسن وشكرت كل من اتصل بها للاطمئنان عليها وأكدت انها بخير الآن.ونشرت ساندرا صورة مع ابنتها وعلقت عليها بالقول: “عدت إلى الحياة”.يُذكر ان ساندرا رزق […]

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