2020/09/14 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت الممثلة العالمية بطلة فيلم “تايتانيك” الشهير كيت وينسلت البالغة من العمر “44 عاماً” عن ندمها الكبير لعملها مع المخرج الفرنسي من أصول بولندية رومان بولانسكي، الذي عملت معه في فيلم:Carnage عام 2011،والمخرج والممثل والكاتب الأميركي وودي آلن في فيلم:Wonder Wheel عام 2017.وجاء إعتراف كيت وينسلت الجريء وأسفها لعملها مع هذين المخرجين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيت وينسلت نادمة على العمل مع وودي آلن ورومان بولانسكي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيت وينسلت نادمة على العمل مع وودي آلن ورومان بولانسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).