محافظ البصرة يبحث مع / منظمة سويدو / دعم المزارعين ومشاريع التشجير والري في المحافظة

2020/09/14 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / بحث محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مع المدير القطري لمنظمة سويدو وكبير المستشارين في المنظمة قضية التشجير في المحافظة كون المنظمة مهتمة بموضوع التشجير في المحافظات الجنوبية ومن ضمنها مدينة البصرة،واشار المحافظ الى ان المنظمة تعتبر من المنظمات الإقليمية والدولية والتي حصلت على جوائز عالمية كونها تدعم الكثير من الأمور التي تخدم المجتمع .من جانبه" اوضح المدير القطري لمنظمة سويدو حسن بوتاني ان المنظمة ستقدم المعونة التقنية والمالية لادامة المشاريع الخاصة بالزراعة في البصرة./انتهى

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