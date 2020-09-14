ادارة نينوى تعلن انطلاق بيع الوحدات السكنية في مشروع عين العراق

2020/09/14 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/علنت ادارة نينوى المحلية ،اليوم الاثنين ، عن انطلاق بيع الوحدات السكنية في مشروع عين العراق السكني بالجانب الايمن من الموصل.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في مؤتمر صحفي ان" هذا المشروع سيسهم في تخفيف ازمة السكن الكبيرة التي يعاني منها مواطنو مدينة الموصل، مبينا ان هذا المشروع سيكون احد المعالم التي ستنعش الجانب الأيمن من المدينة، ./انتهى

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