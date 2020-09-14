حريق باحدى المدارس في ميسان

2020/09/14 | 19:15 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق كبير في احدى المدارس في قضاء الميمونة بميسان.وأوضح المصدر لمراسل الوكالة الوطنية للانباء / نينا / ان" الحريق التهم 3 كرفانات من المدرسة قبل ان يتم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني.



ولم تسجل اية اضرار بشرية عدا الاضرار المادية./انتهى

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