انفجار يهز عفرين ويوقع قتلى

2020/09/14 | 19:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخضع عفرين للسيطرة التركية منذ 2018

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