2020/09/14 | 19:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، إحصائية بمجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي.

وقال إعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة، إذ تم إحالة (170) من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)، كما تم كشف (144) مخالفة والخاصة بإجازات الاستيراد من قبل مقر الهيأة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها، وكذلك كانت لهيأة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع (12) معاملة بعناوين (إتلاف مواد، وإعادة إصدار)، وكانت حالات لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتان لكل مخالفة"، لافتا إلى أن "هيأة المنافذ الحدودية قد حققت نجاحاً كبيراً في ضبط المخالفات والتي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي والتي بلغت بمجملها (1898) مخالفة".

وأضاف أن "ما تحقق من إجراءات الضبط جاء متزامنا مع التوجهات الحكومية التي أطلقها رئيس الوزراء بتعزيز الواقع الأمني وفرض سلطة القانون وإحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية"، مبينا أن "الهيأة من جانبها تؤكد مضيها في محاربة آفة الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات بما يسهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا العزيز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إحصائية مجمل المخالفات المضبوطة لشهر آب الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن إحصائية مجمل المخالفات المضبوطة لشهر آب الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).