كيف نميز بين “كورونا” ونزلة برد وإنفلونزا ؟

2020/09/14 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..يمكن اعتبار الذهاب إلى السوبر ماركت في الوقت الحاضر أمرا شبيها بالتسوق بحثا عن فيروس كورونا، خاصة أن بعض الناس لا يرتدون أقنعة الوجه والبعض الآخر يعطس أو يخالف قاعدة التباعد.وعلى ما يبدو، لا يظهر “كوفيد-19” أي علامات على مغادرتنا هذا الشتاء، ما يعني أن لدينا تهديدا آخر يجب مواجهته.فكيف يمكن للناس التمييز […]

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