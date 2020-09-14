حصيلة شهرية: ضبط 330 مخالفة في المنافذ الحدودية العراقية

2020/09/14 | 19:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية/دائرة العمليات والخطط_قسم البحث والتحري عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية والتي بلغت (330) مخالفة لشهر آب الماضي لعام 2020.

وذكر بيان للهيئة، ان المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة، اذ تم إحالة 170 من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات، كما تم كشف 144 مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيأة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها ، وكذلك كان لهيأة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع 12 معاملة بعناوين إتلاف مواد ، وإعادة اصدار، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة.

ويذكر أن هيأة المنافذ الحدودية قد ضبطت مخالفات و أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي والذي بلغ بمجملها (1898) مخالفة.

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