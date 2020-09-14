اليونيفيل تنقذ 36 مهاجرا كانوا على متن سفينة خارج مياه لبنان

2020/09/14 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، تمكنها من إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن سفينة تقل مهاجرين خارج المياه الإقليمية اللبنانية.

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