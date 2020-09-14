متى تكون الاقتصادات قوية؟

2020/09/14 | 19:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد عبد الحسين الجبوري تسعى أغلب دول العالم لتكون اقتصاداتها قوية لتلبي متطلبات مجتمعاتها وفرض نفسها على مسرح الاقتصاد العالمي خصوصاً مع شيوع العولمة التي تدعو للتحرر الاقتصادي من القيود التي تفرضها الدولة على الاقتصاد.تلعب القدرة التنافسية دوراً كبيراً في قوة الاقتصاد وضعفه، وكلما كان الاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية حقيقة عالية كلما كان اقتصاداً […]

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