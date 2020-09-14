حديث حكومي عن الإطاحة باسماء مهمة وإحالتها للقضاء بملفات فساد

2020/09/14 | 19:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. أقر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، موازنة ما تبقى من عام 2020، وفق ما أعلنه أحمد ملا طلال المتحدث ...

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