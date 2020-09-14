أعلنت حصيلتها الكاملة.. المنافذ تحصي مئات المخالفات خلال شهر آب الماضي

2020/09/14 | 19:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ والتي بلغت (330) مخالفة لشهر آب الماضي.



وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، ان "المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة ، اذ تم إحالة (170) من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)، كما تم كشف (144) مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيئة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها ، وكذلك كان لهيأة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع (12) معاملة بعناوين( إتلاف مواد ، وإعادة اصدار)، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة".

ونوه البيان الى ان "هيئة المنافذ الحدودية قد حققت نجاحاً كبيراً في ضبط المخالفات والتي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي والذي بلغ بمجملها (1898) مخالفة".

واشار البيان الى ان "ما تحقق من إجراءات الضبط جاء متزامنا مع التوجهات الحكومية التي اطلقها السيد رئيس الوزراء بتعزيز الواقع الامني وفرض سلطة القانون وأحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

واكدت الهيئة "مضيها في محاربة آفة الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات بما يسهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا العزيز".

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