المنافذ الحدودية تعلن إحصائية المخالفات التي تم ضبطها في شهر آب الماضي

2020/09/14 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية والتي بلغت (330) مخالفة لشهر آب الماضي لعام 2020.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية بلغت (330) مخالفة لشهر آب الماضي لعام 2020″، مبينة ان “المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة، اذ تم إحالة (170) من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)”.

واضافت، “كما تم كشف (144) مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيأة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها ، وكذلك كان لهيأة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع (12) معاملة بعناوين( إتلاف مواد ، وإعادة اصدار)، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة”.

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