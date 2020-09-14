العراق يعلن وصول الوجبة الثانية من مساعداته الغذائية للسودان

2020/09/14 | 19:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن العراق، اليوم الاثنين،وصول الوجبة الثانية من المواد الإغاثية إلى مطار الخرطوموتأتي المساعدات، بعد مد جسر حوي وبحري بين العراق وجمهورية السودان، لإرسال المواد الإغاثية العاجلة.

ووصلت إلى مطار الخرطوم الدولي ظهر اليوم، الطائرة الثانية المحملة بكمية (١٢) طنّاً من المواد الإغاثية العاجلة، المجهزة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، يرافقها وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكان في استقبال الطائرة، وزير الهجرة والتنمية السوداني، وممثل عن وزارة الصحة السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل العراقي في الخرطوم.

وسوف تستمر عملية إرسال الشحنات تباعاً، بتنسيق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة.

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