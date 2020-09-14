الشابندر معلقا على تغييرات الكاظمي: مبروك ثوار تشرين

2020/09/14 | 19:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رأى السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الاثنين، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان عادلا جدا في توزيع المناصب الحساسة على الكتل السياسية.

وكتب الشابندر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (14 أيلول 2020): "(اصل ريسنا مبيزعلش حد ابدا)، الحق يقال بأن السيد الكاظمي في قراراته التاريخية اليوم وتأكيدا لمنهجه في الإصلاح والتغيير وإلغاء المحاصصة والقضاء على الفساد كان ولا يزال عادلا جدا في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية ".

واختتم تغريدة بالقول "مبروك ثوار تشرين".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تغييرات في عدد من المناصب العليا في الدولة.

وذكر مصدر حكومي مطلع، في تصريح صحفي، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى عدة تغييرات، حيث عين مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظا للبنك المركزي العراقي، وسهى داود الياس النجار، رئيسا للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينا لبغداد.

وأضاف انه تم تعيين سالم جواد عبدالهادي الجلبي، مديرا للمصرف العراقي للتجارةTBI، وخالد العبيدي، وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي.

كما تم تعيين فالح يونس حسن، وكيلا لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة، رئيسا لهيئة الاوراق المالية، وسامي المسعودي، رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد، رئيسا لهيئة النزاهة.

وأوضح المصدر، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى أيضا تغييرا في 8 وكلاء وزارات.

جدير بالذكر ان علي العلاق، كان يتولى منصب محافظ للبنك المركزي، وذكرى علوش، كانت امينا لبغداد.

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