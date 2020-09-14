نائب: تعيينات الكاظمي مخيبة لامال الشعب العراقي

2020/09/14 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعتبر النائب كاطع الركابي، الاثنين، بان تعيينات الكاظمي مخيبة لامال الشعب العراقي.

وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “تعيينات الكاظمي مخيبة للشعب العراقي وجاءت لتكريس المحاصصة بكل اشكالها وتجذير للطائفية والمحاصصة المقيتة”.

واضاف، ان “الحديث عن استقلالية وتكنوقراط وهم في حكومة الكاظمي وكل التعيينات جاءت لتاكيد مفردة مهمة ان كل مرشح مرتبط بجهة سياسية معينة”، مؤكدا بان “هكذا تعينات لاتلبي طموح العراقيين في ضرورة اناطة المناصب للكفاءات بعيدا عن الانتماءات السياسية والطائفية”.

وكانت التعيينات التي اصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية بسبب ارتباطها بقوى واحزاب سياسية.



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