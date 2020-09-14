مخاوف من انهيار اقتصادي وشيك تزامنا مع ارتفاع الديون وعجز موازنة الدولة العراقية

2020/09/14 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر خبراء في مجال النفط والطاقة من انهيار اقتصادي وشيك بالتزامن مع ارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق، فضلا عن عجز هائل في موازنة العام الحالي.

إذ قلل العراق من قيمة جميع أنواع خامات النفط المصدرة إلى آسيا والولايات المتحدة في شهر تشرين أول المقبل، بعدما قامت السعودية بنفس التخفيضات ومنتجون آخرون في الخليج وفقا لاتفاق أوبك بلس، مما يدل على أن الطلب العالمي على النفط يتغير وهو ما ينذر بكارثة عالمية أواخر العام الحالي.

وتأتي هذه التحذيرات والمخاوف مع استمرار توالي التقارير والمؤشرات على قرب انتهاء عصر النفط عالميا.

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