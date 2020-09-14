خبراء يدعون الكاظمي إلى مراقبة عمل شاغلي المناصب العليا في الدولة

2020/09/14 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مراقبون وخبراء إداريون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تحديد مدة زمنية للمديرين الشاغلين للمناصب العليا في الدولة الذين تم تعيينهم بأمر منه لمراقبة الإنجاز.

وقال المراقبون ان عدم متابعة شاغلي المناصب العليا في الدولة من قبل رؤساء الحكومات السابقة أدى الى استشراء الفساد في مؤسساتهم، خاصة وأن الظروف في السابق كانت أفضل مما عليه الآن.

وأضاف المراقبون أن البلاد اليوم تمر بأزمة مالية تتحتم عليها متابعة كل دينار يصرف، فضلا عن تقديم فواتير للمصروفات وبأعلى جودة وأقل تكلفة ليكون ذلك عملا نزيها وفي خدمة المواطن والوطن.

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