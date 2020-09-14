مسجدي: الحكومة العراقية لا تستطيع منع مواطنيها من الزيارة الأربعينية

2020/09/14 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل إيران التدخلات في الشأن العراقي، فعلى لسان سفيرها في بغداد ايرج مسجدي، قال ان الحكومة العراقية لا تستطيع منع المواطنين العراقيين من الزيارة في اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأكد مسجدي، ان الحكومة العراقية لم تصدر لغاية الآن أي ترخيص للزوار الأجانب للمشاركة في الزيارة الأربعينية، فيما اشار الى ان هناك تيار يحث الزوار الإيرانيين على التوجه الى العراق بأية طريقة.

وتابع ان الدخول الى العراق بحاجة الى ضوابط وتأشيرات وتنسيقات لازمة، والآن هنالك تيار وراء هذه القضية، مشككا في نوايا البعض لخلق المشاكل بين البلدين.

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