المالكي يؤكد على اهمية التنسيق والعمل المشترك بين العراق وايران

2020/09/14 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، على اهمية التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بين العراق وايران.





وقال المكتب الاعلامي لدولة القانون في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، التقى اليوم في طهران أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم مناقشة مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

واكد المالكي، على “اهمية التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات، ودعم جهود العراق في الحفاظ على سيادته وأمنه”، مشيدا “بالدور الايراني الداعم للعراق خلال حربه ضد الارهاب”.





بدوره، جدد شمخاني “موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم للعراق على مختلف الأصعدة، وحرصها على دعم سيادة العراق وامنه وتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة”.





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