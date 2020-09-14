الأردن يعلن اغلاق المساجد وصالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين

2020/09/14 | 19:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الأردن، الاثنين، اغلاق المساجد وصالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين ضمن اجراءات التصدي لفايروس كورونا.

وبحسب "سكاي نويز عربية"، فإن "الأردن يعلن تعليق دوام غالبية المدارس والتحول للتعلم عن بعد واغلاق المساجد وصالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس المقبل".

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