678 إصابة جديدة بكورونا في الكرخ .. صحتها توضح التوزيع الجغرافي

2020/09/14 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام دائرة صحة الكرخ - د.جاسب الحجامي - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 678 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 16ابو دشير —————— 21الاسكان —————— 2الاعلام —————— 11البياع —————— 15التاجي —————— 23التراث —————— 3الحارثية —————— 2الحرية —————— 62الخطيب —————— 6الــدورة -———-—— 35الدولعي —————— 9الرحمانية —————— 2السيدية —————— 22الشالجية —————— 1الشرطة الخامسة ———- 4الشرطة الرابعة ———— 7الشعلة —————— 56الصالحية —————— 4الطارمية —————— 26الطوبجي —————— 12العامرية —————— 2العطـيـفيـة -————— 7الغزاليـة -—————12القادسيـة —————-5الكاظميـة —————47اللطيـفيـة —————5المحمودية —————28المـعالـف —————5المنصور —————-7المواصلات -————- 3النصر والسلام ———-1الوشاش —————— 7اليوسفية —————6اليـرموك ——-———25جــكوك —————-2حي الجامعة ————-13حي الجهاد -————32حي الخضراء -————5حي العامل -————-58حي العدل ——-——-21حي الفرات ————— 1سبع البور —————4ســويـب —————1شارع حيفا —————- 4كرادة مريم ——--—— 5ناحية الرشيد ————5جانب الرصافة -——— 17محافظة البصرة ———1محافظة بابل.



-——1محافطة واسط ——— 3محافظة كربلاء ———1

الشفاء:450الوفيات:3

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