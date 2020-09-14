الاردن يغلق المساجد والمدارس لمدة اسبوعين بسبب كورونا

2020/09/14 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/قررت الحكومة الاردنية اليوم اغلاق المساجد والمدارس والتحول للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة اسبوعين ، بالاضافة لصالات المقاهي والمطاعم وذلك بعد ازدياد حالات الاصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة./انتهى

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