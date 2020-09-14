المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف ينفي التصريحات المسيئة لوزير التربية

2020/09/14 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف التصريح المنسوب لها والمتضمن اتهامات مسيئة لوزير التربية ولبقية الوزراء، مبيناً أن الجيوش الإلكترونية التابعة لشخص فاسد عادت لتنشط من جديد بعد تسلمه منصباً أمنياً .



وذكر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه أن : بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها صفحة (المركز الوطني لكشف الفاسدين في العراق) نشرت تصريحاً مزيفاً على لسان النائبة نصيف، يتضمن اتهام وزراء الكاظمي بالفساد، كما يتضمن إساءة لوزير التربية، وسبق لنا أن نوهنا وأكدنا في أكثر من مناسبة أن بعض الصفحات المشبوهة التي تدار من قبل الجيوش الالكترونية الممولة من الفاسدين تنشر تصريحات زائفة تتضمن جملة أو جملتين مرفقة بصورة النائبة نصيف، واليوم الشعب العراقي بات يميز ويعرف جيداً بأن هذه المنشورات ليست سوى أكاذيب يروجها سراق المال العام الذين فضحناهم وكشفنا فسادهم وسرقاتهم طيلة السنوات الماضية .وأكد المكتب الإعلامي ان : الجيوش الإلكترونية الممولة من قبل أحد (المخضرمين) في عالم الفساد عادت لتنشط من جديد بعد استلامه منصباً أمنياً، لكننا وبإذن الله تعالى مستمرون بفضح فسادهم، وفي حال تكرار هذه الهجمات الإلكترونية القذرة من قبل هذا الفاسد فإننا نحمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية تجاه ما يقوم به هذا الشخص، فالأخ الكاظمي هو الذي اختار هذا الشخص لتسنم منصب أمني وهو المسؤول عن اختياره، ونترك له تقدير وتقييم مدى خطورة وجود هذا الشخص المريض نفسياً في هذا المنصب المهم.وأكد المكتب الإعلامي ايضا أن هذه الهجمة الفاشلة حاولت من خلالها الجيوش الالكترونية الإساءة أيضا لوزير التربية المعروف بكفاءته ونزاهته، لكنهم لم ولن يفلحوا في الانتقاص من مسيرته التربوية التي ستنجح ان شاء الله رغم قسوة الظرف الراهن./انتهى3

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