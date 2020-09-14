الوحدات ينفرد بصدارة دوري المحترفين الأردني

2020/09/14 | 19:46 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/انفرد فريق الوحدات بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم بالاردن، بعد فوزه على فريق شباب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة جنوب العاصمة عمان في إطار منافسات الأسبوع السادس بالدوري.ورفع الوحدات رصيده إلى 15 نقطة وحيدا في الصدارة، فيما بقي رصيد شباب الأردن عند 5 نقاط في المركز التاسع./انتهى

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