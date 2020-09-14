لاعب: ميسي أساء لي خلال مراقبتي له

2020/09/14 | 19:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف مدافع فريق خيمناستيك الإسباني، خافيير ريبييس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة تعمد إهانته خلال مباراة الفريقين الودية يوم السبت الماضي.

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