كورونا يضرب الكرخ بـ “رقم جديد” للاصابات بفارق بعيد عن حالات الشفاء

2020/09/14 | 19:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد.

عدد الاصابات 678 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 16ابو دشير —————— 21الاسكان —————— 2الاعلام —————— 11البياع —————— 15التاجي —————— 23التراث —————— 3الحارثية —————— 2الحرية —————— 62الخطيب —————— 6الــدورة -———-—— 35الدولعي —————— 9الرحمانية —————— 2السيدية —————— 22الشالجية —————— 1الشرطة الخامسة ———- 4الشرطة الرابعة ———— 7الشعلة —————— 56الصالحية —————— 4الطارمية —————— 26الطوبجي —————— 12العامرية —————— 2العطـيـفيـة -————— 7الغزاليـة -—————12القادسيـة —————-5الكاظميـة —————47اللطيـفيـة —————5المحمودية —————28المـعالـف —————5المنصور —————-7المواصلات -————- 3النصر والسلام ———-1الوشاش —————— 7اليوسفية —————6اليـرموك ——-———25جــكوك —————-2حي الجامعة ————-13حي الجهاد -————32حي الخضراء -————5حي العامل -————-58حي العدل ——-——-21حي الفرات ————— 1سبع البور —————4ســويـب —————1شارع حيفا —————- 4كرادة مريم ——–—— 5ناحية الرشيد ————5جانب الرصافة -——— 17محافظة البصرة ———1محافظة بابل.



-——1محافطة واسط ——— 3محافظة كربلاء ———1

الشفاء:450الوفيات:3

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