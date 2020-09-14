2020/09/14 | 19:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، يوم الاثنين، من "قنبلة" داخل سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية وأكثرها اكتظاظا، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

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