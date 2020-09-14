2020/09/14 | 19:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب .. مصطفى الكاظمي يسير على نهج أسلافه وتعييناته الأخيرة وزعت على الأحزاب) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب .. مصطفى الكاظمي يسير على نهج أسلافه وتعييناته الأخيرة وزعت على الأحزاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).