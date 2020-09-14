4 علامات تدل على وجود خلل في مكابح سيارتك

2020/09/14 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودية عن العلامات التي تدل على وجود خلل في مكابح السيارة، والتي لا يجب تجاهلها لما يمكن أن تسببه من خطر على سلامة الركاب.

وأوضحت إدارة المرور أربع علامات تدل على وجود خلل في مكابح المركبة، جاءت على النحو التالي.

اللمبة التحذيرية

في حالة ظهور إضاءة لمبة تحذير المكابح في لوحة عدادات السيارة فذلك يعني بأن هناك خللا مؤثرا في المكابح.

أصوات احتكاك

في حال سماع أصوات احتكاك وضجيج عالية عند الضغط على دواسة المكابح فذلك يعني أنها متآكلة وتحتاج إلى التغيير.

اهتزاز دواسة المكابح

الشعور باهتزاز في دواسة المكابح عند الضغط عليها أو بانتفاضها عند استخدامها أو بصوت هواء عال يصدر مع الضغط، ذلك يعني أن هناك خللا في المكابح.

انخفاض دواسة المكابح

إذا حاولت استخدام دواسة المكابح ووجدتها منخفضة عن الارتفاع المعتاد عليه فذلك يعني أن هناك خللا ما فيها.



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