الفياض والسفير البريطاني يبحثان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

2020/09/14 | 19:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، تعزيزالعلاقات الثنائية وبما يخدم البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

وقال بيان لمكتب الفياض، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، استقبل، في مكتبه الرسمي اليوم الاثنين، السفير البريطاني ستيفن هيكي”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية، اضافة الى التأكيد على أهمية تعزيزالعلاقات الثنائية وبما يخدم البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب”.

من جانبه اشاد رئيس هيئة الحشد الشعبي، “بالجهود الدولية التي تبذل من اجل الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا”.

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