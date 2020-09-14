الكاظمي يجري تغييراً في منصب بوزارة الداخلية (وثيقة)

2020/09/14 | 19:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، إنهاء تكليف عبد الحليم فاهم الفرهود من مهام الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية، وتسمية بديل له.



وحصل "ناس" (14 ايلول 2020)، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء جاء فيها: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا إلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على وفق الصلاحيات المخولة لسيادته بموجب الدستور و التشريعات النافذة تقرر ما يأتي:

أولا: إنهاء تكليف السيد (عبد الحليم فاهم الفرهود) من مهام الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية.

ثانيا: تكليف السيد (حسين حسب عبد الحسين ضايف) بمهام الوكيل الإداري والمالي في وزارة الداخلية.

ثالثا: ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

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