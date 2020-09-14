شمخاني: الأعداء يسعون لجعل الانتخابات العراقية ساحة لإثارة الخلافات وزعزعة الأمن

2020/09/14 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} حذر أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، من محاولة "لاثارة الخلافات" في الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة في العراق والمقررة في حزيران 2021.





وجاء ذلك في تصريح لشمخاني خلال استقباله رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في طهران اليوم الاثنين حيث جرى فيه البحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

واعتبر شمخاني ان "أعداء وحدة وتقدم الشعب العراقي يسعون لجعل الانتخابات القادمة ساحة لاثارة الخلافات والمواجهات وبالتالي زعزعة الامن،" مؤكدا "ضرورة الحفاظ على اليقظة والتلاحم لدى الشعب العراقي خاصة الاحزاب والفئات والشخصيات".

واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الى المساعي الشاملة التي تقوم بها اميركا لاضعاف دول المنطقة بهدف الحفاظ على امن الكيان الصهيوني وهيمنته على الدول العربية والاسلامية واضاف، ان الكيان الصهيوني يسعى عبر طرح ما يسمى بـ "السلام" لتحقيق شعار الهيمنة على المنطقة من النيل الى الفرات.

من جانبه اشاد المالكي خلال اللقاء بالدور المميز للجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب وارساء الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين ايران والعراق في القضايا الاقليمية والدولية المهمة.

واكد ضرورة تعزيز التضامن في العالم الاسلامي والحيلولة دون اجراءات تمس كيان وهوية الدول الاسلامية، وقال، انه مثلما ابعدنا بوحدتنا ومقاومتنا ظلال الارهاب البغيضة عن العراق والمنطقة فاننا قادرون ايضا في ظل تضافر جهود الدول الاسلامية من اجهاض تهديدات تستهدف القدس الشريف ووجود فلسطين".

عمار المسعودي

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