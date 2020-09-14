المنافذ الحدودية تكشف مجمل مخالفات شهر آب الماضي

2020/09/14 | 20:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبطها (330) مخالفة لشهر آب الماضي لعام 2020، مشيرة إلى انها تندرج تحت مسميات متعددة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (14 أيلول 2020)، ان "مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية بلغت (330) مخالفة لشهر آب الماضي لعام 2020".

وأوضحت دائرة العمليات والخطط، قسم البحث والتحري في الهيئة، ان "المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة، اذ تم إحالة (170) من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)، كما تم كشف (144) مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيئة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها، وكذلك كان لهيئة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع (12) معاملة بعناوين (إتلاف مواد، وإعادة اصدار)، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة".

وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ الحدودية حققت نجاحا كبيرا في ضبط المخالفات والتي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي، والذي بلغ بمجملها (1898) مخالفة".

وتابع: "وان ما تحقق من إجراءات الضبط جاء متزامنا مع التوجهات الحكومية التي اطلقها رئيس الوزراء بتعزيز الواقع الامني وفرض سلطة القانون وأحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية".

وزاد: "والهيئة من جانبها تؤكد مضيها في محاربة آفة الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات بما يسهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا العزيز".

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