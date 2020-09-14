2020/09/14 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري الشمس، بزغت على القرية، المستلقية في حضن وادي بردى، ليستقبلها صياحُ الديوك وزقزقة العصافير.



الأشجارُ المثمرة، المشهور بها الوادي وبالأخص التفاح والدراق والكمثرى، شاءَ عبقها أيضاً تحيّةَ أم الطبيعة في لحظة إشراقها.



في أعلى المشهد، لاحت الجبالُ العصية وكأنها تُبدد آخرَ السحب بأسنّة قممها.



إلى الأسفل، عند أقدام السفح، كانت البيوت الطينية ما تفتأ نائمة، تتلاعب في جنباتها أحلامُ ساكنيها.



في المقابل، كا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 2 - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زمن موناليزا الحزينة: الفصل السادس/ 2 - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).