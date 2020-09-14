أبحاث متقدمة حول المادة في الكون المرئي 1-3 و 2-3 و 3-3 - جواد بشارة

2020/09/14 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة أبحاث متقدمة حول المادة في الكون المرئي 1-3قد يوجد شكل مستقر جديد للمادة خارج الجدول الدوريUne nouvelle forme stable de matière pourrait exister au-delà du tableau périodiqueالكواركات هي جسيمات أولية لا تزال تحظى باهتمام الفيزيائيين.



وهي تشكل المادة البار يونية، أي المادة العادية التي تحيط بنا وتتكون من البروتونات والنيوترونات، وتسمح خواصها الفيزيائية بوجود أشكال معينة من ا ......





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