الطريق الى الحكمة الإلهية (الثيورجيا) - الجزء الأول - وليد مهدي

2020/09/14 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_مهدي لم اكتب مثل هذا الموضوع في حياتي , وربما لن اكتب , فهو يلخص رحلة السبعة آلاف عام في درب المعرفة الروحية , الى وادي الرافدين .



حيث سجن الملكان هاروت وماروت في بئر بابل العتيق .*مقدمة وتعريف :حكمة الإله Theoergia**هي صنعة قديمة للكهان والمتصوفين الاوائل بتنقية الروح الى درجة تتجلى للسالك كائنات اثيرية روحانية وحتى الإله نفسه , لتلقي وتعلم التعاليم وكشف الاسرار و تغيير العالم .



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