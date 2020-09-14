الطريق الى الحكمة الإلهية (الثيورجيا) - الجزء الأول - وليد مهدي

#وليد_مهدي لم اكتب مثل هذا الموضوع في حياتي , وربما لن اكتب , فهو يلخص رحلة السبعة آلاف عام في درب المعرفة الروحية , الى وادي الرافدين .
حيث سجن الملكان هاروت وماروت في بئر بابل العتيق .*مقدمة وتعريف :حكمة الإله Theoergia**هي صنعة قديمة للكهان والمتصوفين الاوائل بتنقية الروح الى درجة تتجلى للسالك كائنات اثيرية روحانية وحتى الإله نفسه , لتلقي وتعلم التعاليم وكشف الاسرار و تغيير العالم .
في ا ......
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