بالصور: فتح قبر رياضي عراقي ونقل جثمانه… هذا مكانه الجديد

2020/09/14 | 20:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أجريت مراسيم تشييع جديدة للمدرب الراحل علي هادي، بعد نقل جثمانه من المقبرة المخصصة لدفن المتوفين جراء فايروس كورونا في محافظة النجف، إلى مقبرة وادي السلام القديمة.وتوفي مدرب منتخب ناشئي العراق السابق لكرة القدم علي هادي عن عمر ناهز 53 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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