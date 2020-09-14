الاردن تقرر تعليق دوام المدارس واغلاق صالات المقاهي والمطاعم أسبوعين

2020/09/14 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إيجاز صحفي لوزراء الدولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في رئاسة الوزراء، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في الاردن ، والإجراءات الحكومية للتعامل معها.* وزير الاعلام، أمجد العضايلة: ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، واتخذ عدة اجراءات بهدف ضبط العدوى * العضايلة: أؤكّد أنّنا ولتجنّب […]

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