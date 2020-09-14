كردستان يضع شرطين للسفر منه الى ايران وتركيا.. الظروف لم تعد لحالتها الطبيعية!

2020/09/14 | 20:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اكدت وزارة النقل والمواصلات في اقليم كردستان، الاثنين، امكانية السفر الى ايران وتركيا وفق شروط معينة.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن مصدر مطلع في الوزارة قوله، ان “السفر الى كثير من دول العالم لم تعد لحالتها الطبيعية، لكن السفر من العراق الى ايران وتركيا مسموح بشروط معينة”.

واضاف، انه “يمكن السفر الى تركيا عن طريق السيارات، كما يمكن السفر الى ايران لتقلي العلاج الطبي”.

واوضح، ان “جائحة كورونا تمثل عائقا امام عودة الرحلات الجوية من العراق الى الدول الاخرى”.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق قد امرت بإيقاف الرحلات الجوية من والى العراق، لكنها سمحت منذ بداية شهر اب بعودة الرحلات الجوية بصورة محدودة.

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