بيان من وزارة العمل: لا تراجعوا هذه الهيئة لحين التعاقد مع المصارف

2020/09/14 | 20:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناسأصدرت وزارة العمل، الاثنين، تنويها حول اصدار الماستر الكارد الخاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.وذكر بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 ايلول 2020)، أن "وزارة العمل تهيب بالمواطنين الكرام عدم مراجعة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لإصدار الماستر كارد، لحين إكمال التعاقد مع المصارف".

فيما أكد رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي انه "سيتم التعاقد مع المصارف خلال الشهر الجاري، فضلاً عن وضع آلية إصدار جديدة حسب اختيار المستفيد".

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